Caccia al tesoro segreto di Aurelio a Villa Saffi

Giovedì 27 giugno riprendono i “Giovedì in Villa”, aperture serali della casa museo Villa Saffi (Via Firenze 164, San Varano di Forlì) con incontri ed eventi nel giardino monumentale.

La serata, con inizio alle ore 21,00, propone un evento divertente per adulti e bambini coordinato da Riccardo Raggi (Romagnatrekking, Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E.): la caccia al tesoro alla ricerca del “Tesoro segreto di Aurelio”.

All’interno del giardino di Villa Saffi è nascosto un tesoro, sotto gli occhi di tutti ma visibile solo a chi avrà sufficiente capacità di osservazione.

Ogni “equipaggio” potrà liberamente aggirarsi per il giardino, munito di una mappa, cercando varie postazioni disseminate e nascoste nella vegetazione. In ciascuna tappa si dovrà superare una prova.

Al termine della ricerca e comunque non più tardi delle ore 22.00, “gli equipaggi” si ritroveranno all’ingresso della Villa per un’escursione guidata notturna, accompagnati da Riccardo Raggi.

La partecipazione è libera e gratuita, si consigliata però la prenotazione telefonando ai Musei Civici 0543 712627.

Ciascun partecipante dovrà essere dotato di propria torcia o pila frontale. Consigliati anche abiti comode e calzature adeguate.

Dalle ore 20.30 alle ore 23.00 si potranno inoltre visitare liberamente gli ambienti del piano terra della casa museo ed il magnifico giardino.

Il programma completo dei “Giovedì in Villa” è consultabile sul sito www.cultura.comune.forli.fc.it e sui profili social dei musei @MuseiForli (Facebook, Instagram, Twitter).

Ingresso libero.