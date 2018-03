"Cammina cammina la salute si avvicina". I benefici del movimento

Domenica 8 aprile si svolgerà un'iniziativa per sensibilizzare i cittadini a proposito dei benefici della camminata. Sono stati organizzati 4 gruppi di cammino, diversificati per livello di difficoltà: camminata veloce, camminata lenta, camminata per diversamente abili, camminata con cani (percorso esterno al campo).

La partenza della camminata, è prevista per le ore 10.00 e si svolgerà lungo un percorso all'interno del parco urbano (ingresso via Fiume Montone) e sarà guidata da un operatore dell'ASCD Forlì Sport e Benessere.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 14 aprile ore 15.30.

Al termine della camminata è previsto un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.

Per questa edizione, anche nell'ambito di Forlì Città Europea dello Sport 2018, si è pensato di abbinare un concorso rivolto alle classi 1^ e 2^ delle scuole primarie di primo grado di Forlì che premierà le tre classi più numerose.