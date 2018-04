Camminata alla scoperta degli scorci di verde nel centro storico

Sabato 28 aprile 2018, in occasione della presentazione del libro “Storia del verde di Forlì. Un viaggio nel tempo tra viali, parchi e grandi alberature della città attraverso documenti inediti, rare fotografie e cartoline d’epoca” di Gian Luca Laghi, con prefazione di Roberto Balzani, Edizioni Grafikamente, l'Associazione di Cultura Romagnola E’ Racoz organizza, alle ore 15.30, una camminata raccontata da Gian Luca Laghi e da Gabriele Zelli per conoscere alcuni scorci di verde del centro storico di Forlì. La camminata avrà inizio alle ore 15.30, dal parco della Residenza Zangheri, via Andrelini 5, un bellissimo luogo di grande valore storico e naturalistico poco conosciuto dai Forlivesi, per poi proseguire lungo via Andrelini fino al numero 59 dov'è possibile vedere il parco dell’ex brefotrofio dove sorgono alberi ormai secolari. La camminata attraverserà successivamente piazza Guido da Montefeltro per far notare le alberature piantate a fianco dell’Archivio Notarile e i lecci di piazza Dante. Successivamente si percorrerà via Leone Cobelli, dove da un cortile di un edificio attualmente disabitato emergono i rami di un glicine che non viene potato da anni, e piazza Duomo per poter ammirare il ginko biloba e la sequoia del parco di Palazzo Albicini.

Alle ore 17.00, presso il Circolo della Scranna, corso Garibaldi 80, verrà presentato il libro “Storia del verde a Forlì”. Insieme all'autore interverrà Marino Monti, Minestar de’ Racoz. Saranno proiettate immagini di un tempo e attuali sulla presenza di alberature in città.

Partecipazione libera. Per informazioni 3493737026.