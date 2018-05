"Storia del verde di Forlì": alla Cava una camminata alla scoperta dei parchi

Lunedì, a partire dalle 20, al Centro Sociale, via Sillaro 42 Cava, verrà presentato il libro "Storia del verde di Forlì. Un viaggio nel tempo tra viali, parchi e grandi alberature della città attraverso documenti inediti, rare fotografie e cartoline d'epoca" di Gian Luca Laghi, con prefazione di Roberto Balzani, Edizioni Grafikamente. Il programma della serata prevede anche una camminata raccontata da Laghi e Gabriele Zelli alla scoperta di alcune aree verdi del Quartiere Cava, perciò la serata avrà il seguente programma: alle 20 inizio della camminata dal Centro Sociale di via Sillaro 42 per poi raggiungere il parco Bruno Lugaresi, l'area verde del Polisportivo Comunale G. Monti, il parco Leopoldo Bertozzi; alle 21 ritorno presso il Centro Sociale dove si svolgerà la presentazione del libro "Storia del verde di Forlì". Nell'occasione saranno proiettate immagini storiche sulla presenza di alberature in città e nei quartieri. Introdurrà Giuseppe Bertolino. Interverrà Zelli. Al termine momento conviviale. Ingresso libero. Per informazioni 3493737026.