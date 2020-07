Camminate fra note, parole e cultura: al via la terza edizione fra reading, passeggiate e concerti

La Rocca delle Caminate si prepara a ospitare la 3^ edizione della rassegna “Cam(m)inate, tra note, parole e cultura”. Si tratta di un percorso culturale che si sviluppa in quattro eventi, una sorta di viaggio che non solo si sviluppa dal tramonto all'alba, ma mette in relazione musica, emozioni, ambiente, profumi, letture e anche buon cibo.

Domenica 19 luglio alle ore 6,00 è previsto il concerto all’alba nella suggestiva terrazza panoramica, posta nella sommità della Rocca, che vede come protagonisti Forlì Saxophone Quartet (Lorenzo Briganti, sax soprano e contralto - Lorenzo Manzato, sax contralto, Sara Mancini, sax tenore - Alessandro Vio, sax baritono), che proporrannoarie che spaziano dal teatro d’opera ai swing delle sale da ballo anni ’30, fino a melodie connesse a film immortali.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 24 luglio alle ore 19,30 e si svolgerà nel cortile interno della Rocca: il titolo dell’evento è “Reading Musicale”, un’emozionante sinergia fra letture e musica che verteràsul valore del viaggio e della sete di libertà, in relazione al personaggio di Ulisse e al Mar Mediterraneo, i cui riflessi saranno presenti nei brani musicali proposti da Jabel Kanuteh (kora e voce) e Marco Zanotti (batteria e percussioni). Le letture saranno invece curate da Laura Sciancalepore e Giampiero Bartolini. L'evento è collegato con la grande Mostra “Ulisse. L'arte e il mito”.

L’appuntamento successivo, “Passeggiata musicale nel Parco”, che si svolgerà lunedì 3 agosto alle ore 19,00, è un viaggio nell’ambiente esterno della Rocca, alla scoperta di odori, suoni e sensazioni che la natura è in grado di esprimere, che saranno reinterpretati da vari strumenti musicali, durante il percorso. La passeggiata sarà guidata da Sara Polidorie Micaela Mazzoli, mentre i musicisti coinvolti sono Vince Vallicelli (percussioni e vibrazioni), Simona Cavuoto (violino), Paolo Benedetti (chitarra classica), Lorenzo Briganti (sax soprano e contralto)eElisa Ridolfi (voce).

La Rassegna terminerà venerdì 7agosto alle ore 20,00 sulla terrazza panoramica, con il concerto al tramonto sul tema In punta di note, un percorso musicale fra musica popolare e canzone d’autore che abbraccia luoghi e tradizioni diverse come quella napoletana, quella portoghese di Lisbona e il Sud America: si esibiranno Elisa Ridolfi (voce) e Riccardo Bertozzini (chitarra classica), un duo che da oltre 20 anni è protagonista in varie rassegne e sui plachi di altrettanti teatri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il costo del biglietto di ogni singolo spettacolo è di euro 10,00, mentreper i possessori di ArtCard, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (tel. 0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) l’ingresso è gratuito. E’ prevista, poi, la promozione 4x3: tre ticket a pagamento e il quarto in omaggio. Per ogni evento è previsto uno spuntino offerto dal panificio Giunti di Forlì.È possibile acquistare i biglietti online al link: http://www.serinarpayments.it/camminate2020. Per maggiori informazioni ed assistenza acquisto biglietti: info@centrodiegofabbri.it – 0543/30244.