Camminate raccontate, si va alla scoperta de "La Forlì degli Ordelaffi"

ForlìDante - Tòta la Cumégia dà il via alla sua VI edizione con un programma a prova di emergenza Covid. Nel mese di giugno si svolgono due camminate raccontate (Ordelaffi e Dante) nelle date del 15 e del 29 giugno, che si svolgeranno nella più scrupolosa osservanza delle norme vigenti.

Le visite sono divise in tre orari diversi (19.30/20.30/21.30), ogni turno sarà composto da 20 persone distanziate, con prenotazione obbligatoria, per permettere la gestione di fino a 60 persone per appuntamento.

Lunedì 15 giugno si parte così alla scoperta de "La Forlì degli Ordelaffi", una camminata condotta da Daniela Caponera. Partenza da Palazzo Albicini, in corso Garibaldi 82.

Il percorso:

1) Palazzo Albicini: riferimento all’illustre passaggio e soggiorno. La storia di Scarpetta.

2) Piazza Cavour e l’antica chiesa di San Francesco Grande.

3) Via delle Torri e descrizione del ponte dei cavalieri e del ponte del Pane.

4) Municipio e Sala Pompeo Randi: Dante cerca di persuadere Scarpetta Ordelaffi a muovere contro Firenze a capo dei fuoriusciti romagnoli e toscani, cerca l'appoggio dell'Ordelaffi contro i guelfi.