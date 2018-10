"Camminiamo insieme verso la riforma", cena in allegria con Sgabanaza

Assiprov ODV Centro di Servizi per la promozione del Volontariato e la Conferenza Territoriale degli Enti del Terzo Settore organizzano “CAMMINIAMO INSIEME VERSO LA RIFORMA” che si terrà venerdì 19 ottobre ore 20.00 presso Parrocchia S. Paolo, in Via Pistocchi n. 19 a Forlì.

Si tratta di una cena in allegria con gli Enti del Terzo Settore e il Volontariato. Intrattenimento del mitico “SGABANAZA” e Pianobar. Sarà, anche, un momento di informazione con l’intervento di Mauro Gennaccari (Direttore Digital di PubliOne) “La comunicazione nell’era dei social”. Saranno presenti anche alcune autorità per i saluti istituzionali. La serata ha l’importante finalità di favorire l’incontro e la conoscenza tra associazioni e gli Enti del Terzo settore, perché sarà sempre più necessario imparare a lavorare insieme. Per chi già si conosce, invece, sarà un’ulteriore occasione per stare insieme e per ri-conoscersi! Questo evento rappresenterà, inoltre, un momento per presentare il nuovo organismo “Conferenza Territoriale degli Enti del Terzo Settore”: una struttura mista e di rappresentanza, di cui fanno parte gli Enti del Terzo Settore. L’obiettivo è quello di partecipare alla co-programmazione e co-progettazione con gli Enti Locali, con lo scopo di fare sentire “dal basso” la voce dei soggetti direttamente coinvolti nel Terzo Settore per evidenziare quali sono i bisogni/necessità e connettere pubblico/privato e Società Civile allo scopo di trovare soluzioni ai problemi che attraversa la società.

Per informazioni: 0547 612612 – 0543 36327 – info@assiprov.it