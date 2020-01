Una romantica ciaspolata per San Valentino

Venerdì 14 febbraio, alle 16.30, torna l'appuntamento con la romantica ciaspolata di San Valentino per tutte le coppie di innamorati, nella magica atmosfera del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Con le ciaspole ai piedi si attraversano boschi carichi di neve, percorrendo sentieri battuti dagli animali selvatici fino ad arrivare sul crinale, nei punti più panoramici del Parco, dove il tramonto incendia il paesaggio. Poi si scende attraverso la foresta illuminati solo dalla luce delle nostre torce alternando sentieri segnati a piste non battute.

Durante il percorso si ammira la vegetazione tipica di questa porzione di Parco Nazionale e si scopre, seguendo le tracce lasciate sulla neve dagli animali selvatici, qual è la fauna che popola queste foreste nel periodo invernale.

L'escursione è accompagnata da una Guida ambientale escursionistica autorizzata.

Costo: 12 euro, 20 euro per chi necessita di ciaspole e bastoncini da trekking. Il punto di ritrovo esatto viene comunicato dopo l'iscrizione.

Equipaggiamento necessario: calzature da trekking impermeabili, giacca impermeabile, pile o maglione caldo, guanti, berretto e sciarpa, occhiali da sole, crema protettiva per viso e labbra, un cambio asciutto (da lasciare in auto), bevande calde e qualcosa da sgranocchiare in caso di fame.

Per iscrizioni: e-mail. info@romagnatrekking.it, Tel. +39.347.0950740