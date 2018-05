Oltre 50 giovani atleti per il Campionato regionale di pattinaggio

La miniolimpiadi promossa dal Comitato Volontari del Parco con il patrocinio del Comune di Forlì si apre domenica 13 maggio 2018 al Pattinodromo Coperto con il campionato regionale di pattinaggio artistico per la categoria GIOVANISSIMI B (età anni 9) maschi e femmine.

Sono 51 atleti che saggeranno le loro forze con l'obiettivo di far bene e se possibile accedere alla selezione per la rappresentativa regionale in vista del trofeo delle Regioni di pattinaggio artistico (15.16.17 giugno a Mirandola Modena) Organizza Forlì Roller e al campionato sono iscritti atleti sia di Forlì Roller che di Libertas Forlì.-