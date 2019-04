Grandi atleti si sfidano per il campionato di pattinaggio artistico

Un centinaio di atleti per le categorie cadetti-jeunesse-juniores-seniores si contendono a Forlì il pass per l'ammissione ai campionati italiani di pattinaggio artistico in programma ai primi di giugno.

Sono presenti a Forlì, per il campionato regionale, il meglio, a livello nazionale, della specialità Solo Dance (in pista praticamente tutta la Nazionale Italiana) per uno spettacolo di alto livello di qualità elevata tale sicuramente da accattivare l'attenzione del pubblico il 13 (dalle ore 14.00) e il 14 aprile (ore 9.00-19.00) al pattinodromo coperto di via Ribolle.

Per Forlì Roller - società organizzatrice - ci sono la pluricampionessa del Mondo seniores Anna Remondini, Alice Balzani (rivelazione della stagione 2018 jeunesse) e Ania Balzani capace di performance di alto livello.