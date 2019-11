Il leggendario campione Anatolij Karpov dà il via al Torneo internazionale di Scacchi di Forlì

Dal 22 al 24 novembre a Forlì si svolgono tre importanti iniziative realizzate dal Circolo Scacchistico Forlivese e valorizzate dall’ospite d’onore, il 16 volte campione del mondo, Anatolij Karpov. Grazie alla straordinaria partecipazione del campione russo prendono vita tre progetti sugli scacchi e la legalità di grande spessore culturale e sportivo.

In particolare si sviluppano i concetti alla base degli scacchi e dello sport come: il fair play, il rispetto delle regole e dell’avversario, la consapevolezza e l’accettazione della sconfitta, la disciplina, la pazienza e la fiducia nelle proprie capacità; ma anche la creatività, la capacità all’attenzione e allo sviluppo del problem solving.

Oltre a questi importanti progetti, dal 22 al 24 novembre si svolge il II Torneo internazionale di Scacchi “Città di Forlì”.

Il programma

Il progetto Scacchi e Legalità prende il via venerdì 22 alle ore 17:00 presso il San Giacomo in Piazza Guido da Montefeltro a Forlì e prevede un incontro con il campione del mondo di scacchi Anatolij Karpov.

Alla conferenza parteciperanno il Sindaco Gian Luca Zattini, l’assessore allo sport Daniele Mezzacapo e l’assessore alla legalità Maria Pia Baroni promotrice dell’iniziativa.

Simone Valmori, responsabile della Comunicazione delle Scuole La Nave e socio del Circolo Scacchistico, intervisterà Anatolij Karpov su tematiche che legano gli scacchi al rispetto delle regole e al problema educativo, con lui l’istruttore Fide Roberto Bartolozzi parlerà delle numerose attività svolte nelle scuole forlivesi.

I giorni 22-23-24 novembre al Palazzo di Vetro della Fiera di Forlì (in via punta di ferro 2) si tiene il II Torneo internazionale di Scacchi “Città di Forlì” dedicato alla memoria del compianto presidente del circolo scacchistico Alessandro Zanzani.

Il Torneo, avviato dal campione del mondo russo Anatolij Karpov che effettuerà la prima mossa di rito, si svolgerà in tre giornate ed è rivolto a giocatori internazionali tesserati FIDE/FSI. La gara è al meglio delle 5 partite.

Attualmente ci si aspetta un numero di circa 150 partecipanti provenienti da tutto il mondo, tra i quali spiccano nomi di rilievo quali 2 ex campioni italiani assoluti come il Grande Maestro Igor Efimov e Duilio Collutiis e Maestri Internazionali come Carlo Rossi, Gojko Laketic e Virgilio Vuelban. Oltre al giovane pupillo di Karpov il promettente Kirill Minnulil di appena sette anni.

Anatolij Karpov

Grande Maestro Internazionale dal 1969, fu campione del mondo dal 1975 al 1985 per l'URSS e campione del mondo FIDE dal 1993 al 1999 per la Russia. Nella sua carriera scacchistica Karpov ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali 9 Oscar degli Scacchi. Ha ricevuto riconoscimenti onorari per il suo impegno umanitario nella lotta alla fame nel mondo e il per il suo significativo contributo a favore delle vittime di Cernobyl. Nel 2016 è stato rieletto deputato della Duma di Stato e vicepresidente per gli Affari Internazionali.

Durante la sua lunga carriera è diventato per i giovani e gli scacchisti di tutto il mondo un simbolo di fair play, costanza e talento puro. Considerato tra i più forti giocatori di tutti i tempi oggi è presidente del Comitato delle Olimpiadi di Scacchi per i bambini e ambasciatore UNICEF.

Negli ultimi anni ha contribuito ad aprire decine di scuole di scacchi in tutto il mondo, perché per lui gli scacchi rappresentano tutte le discipline umane: arte, scienza e sport e giocano quindi un ruolo fondamentale nella formazione e nell’educazione di ogni individuo.