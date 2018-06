Decima edizione del Campo Shalom: ogni sera un incontro con una parola chiave

Dal 10 al 16 giugno si svolgerà la decima edizione del Campo Shalom organizzato dal Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo in collaborazione con Caritas. I ragazzi, una trentina fra i 15 e i 25 anni, vivranno assieme una settimana all’insegna del Servizio, della Condivisione e del Confronto. Durante il giorno lavoreranno, recuperando il materiale non più utilizzato (mobilio,vestiti, libri, oggettistica varia), che poi verrà rivenduto presso il Comitato e il cui ricavato verrà utilizzato nei differenti progetti di sviluppo e cooperazione del Comitato all’estero o sul nostro territorio. A questi giovani forlivesi si aggiungono 5 ragazzi di Caldarola, Comune terremotato sostenuto dal Comitato tramite la costruzione di una sala polivalente intitolata ad “Annalena Tonelli” e utilizzata come centro di aggregazione e teatro per un paese colpito duramente dal sisma del 2016.Ogni sera Il Campo si aprirà alla città con incontri pubblici su diverse parole chiave e si concluderà con uno spettacolo teatrale: “Straniero due volte” a cura del Teatro del Buratto di Milano che vanta oltre quarant’anni di storia e di attività. Ingresso offerta libera con prenotazione obbligatoria al numero 329.5403871 o tramite la mail forlicomitato@gmail.com. Ogni incontro serale (ore 21) ha una parola chiave e sono in programma nella sede del Comitato in Largo Annalena Tonelli 1.

Il programma

Domenica 10 Giugno: "vivere", con la testimonianza del sindaco di Caldarola e dei ragazzi che hanno subito e vissuto il terremoto

Lunedì 11 Giugno: "incontrare" l’accoglienza e l’impegno dell’AMI (Associazione Mondo Indiviso) di Faenza

Martedì 12 Giugno: "percorrere" sulla Via di Annalena…Speranza e amore.Se ne parlerà con Padre Luca Vitali (Missionario CMV e Direttore del Centro Missionario di Forlì)

Mercoledì 13 Giugno: "conoscere" l’oro blu, l’acqua è vita! Pier Augusto Berardi racconta i progetti realizzati in Africa

Giovedì 14 Giugno: "condividere" la festa del decennale del Campo Shalom, paella per soci ed amici del Comitato

Venerdì 15 Giugno: "costruire" un incontro fra i ragazzi ed i parlamentari eletti nel forlivese. Saranno presenti i parlamentari Simona Vietina, Jacopo Morrone, Carlo Ugo De Girolamo e Marco Di Maio. I parlamentari attraverso una serata di dialogo con i ragazzi racconteranno la passione e le motivazioni che li hanno spinti all’impegno in politica.

Sabato 16 Giugno: è in programma lo spettacolo “Straniero due volte” a cura del Teatro del Buratto (ingresso offerta libera con prenotazione obbligatoria al numero 329.5403871 o tramite la mail forlicomitato@gmail.com).