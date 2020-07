Camporesi, Moriani e Ricci in mostra per le "Vetrine d'Artista 2020"

Tornano, per il quinto anno consecutivo, le "Vetrine d'Artista". In attesa dell’avvio, in autunno, della stagione espositiva 2020-2021 di “Arte al Monte”, curata da Regnoli 41 al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà (a Forlì, in corso Garibaldi, 37), le vetrine che affacciano su corso Garibaldi ospitano tre installazioni di altrettanti artisti del territorio che si misurano con diverse tecniche: dalla pittura alla fotografia passando per il collage e la linoleografia.

Gli artisti scelti per dare vita quest’anno alle “Vetrine d’artista di Arte al Monte” sono infatti: Sara Camporesi, la cui opera fotografica mette al centro lo smarrimento del vivere una nuovo quotidianità obbligata in spazi in cui l'artista non si identifica; Stefano Amedeo Moriani, che nel suo lavoro coniuga creatività pittorica e formale, mostrandosi - per ciò che designa ma che allo stesso tempo ne è separato - indipendente; Stefano Ricci, le cui opere pittoriche sono dedicate alla poetica del frammento, alle mappe emozionali e alla relazione che nasce in natura fra le dimensioni dei micro e macro mondi.

Le vetrine rimangono allestite fino a metà di settembre.