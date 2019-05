Il Canapa Festival trova casa al parco fluviale di Castrocaro. Si ricorda Woodstock e Mogol celebra Battisti

Torna il Canapa Festival e trova casa al Parco Fluviale di Castrocaro Terme. Tre serate tematiche, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, con tanti concerti live, La kermesse si aprirà con la musica hip hop e la cultura giovanile: ci sarà il concerto di Nitro, uno dei maggiori artisti della scena hip hop italiana. La giornata di sabato sarà dedicata alla celebrazione del 50esimo anniversario del Woodstock, festival musicale e delle arti. Domenica infine verrà celebrato il cantautorato dagli anni '60 ad oggi con l'artista Mogol ed il suo tributo a Lucio Battisti.

"Alla sua quarta edizione il Canapa Festival è diventato l'evento tematico e musicale di aggregazione socio-culturale tra i più riconosciuti al mondo - evidenzia Claudio Petrini, fondatore e presidente della manifestazione -. Il nostro scopo è divulgare quanto più possibile le opportunità di mercato e sanitarie che la pianta stessa può dare nei suoi diversi utilizzi, al di là delle ideologie".

"Affrontiamo una tematica discussa coinvolgendo i visitatori con varie attività, incontri di ambito medico, scientifico e legale, eventi e concerti - conclude Petrini -. Vogliamo trattare questo argomento senza pregiudizi e con occhio scientifico". Saranno presenti espositori commerciali, artigianali ed industriali del settore, che esporranno tutti i segmenti applicativi e commerciali della canapa, numerosi punti di street food e un'area allestita per il campeggio.

"Ho voluto portare il festival della canapa a Castrocaro per valorizzare e far conoscere il parco fluviale - spiega il sindaco Marianna Tonellato -. È il polmone verde di Castrocaro, è giusto incentivare il turismo nel nostro paese, conserva tanta bellezza ai più sconosciuta. Saranno presenti alcuni produttori locali di canapa, presentata nei più svariati usi. Non ci saranno polemiche o inconvenienti spiacevoli, abbiamo coinvolto da subito le autorità, il festival sarà una festa per tutti".

Marco Casadei, volontario e promotore del Canapa Festival, sottolinea la componente aggregativa del festival: "La canapa vuol essere protagonista del nostro racconto, insieme all'ambiente. Abbiamo coinvolto i ragazzi del Friday For Future, gli universitari del gruppo Koinè e non solo, gli studenti delle scuole superiori e le loro famiglie. È un festival aggregativo ed informativo." L'evento vedrà la compartecipazione di Jip Events, Romagna Musica e Castrumcari, Entroterre Festival con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Biglietto d'ingresso a 5 euro.