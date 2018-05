Per la terza edizione il Canapa Festival si trasferisce al Parco urbano: concerto con Eugenio Finardi

Il Canapa Festival si sposta al parco urbano Franco Agosto di Forlì con 3 giornate di informazione, musica e mercato a tema canapa. La manifestazione, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Jip Events” senza alcuno scopo di lucro, ma con il lavoro gratuito di giovani e giovanissimi volontari, ha come scopo quello di informare la cittadinanza sugli utilizzi eco-sostenibili e terapeutici della canapa creando così un’occasione di incontro, scambio e divertimento con musica e conferenze.

"La terza edizione del Canapa Festival cercherà di rafforzare uno dei punti di forza delle edizioni precedenti - spiegano gli organizzatori -. L'interesse verso le potenzialità di questa pianta da parte di un pubblico molto eterogeneo. Ragion per cui abbiamo pensato di offrire un momento aggregativo che possa stimolare la voglia di informarsi nelle persone. Momento aggregativo che, dalla prima edizione, intendiamo catalizzare attraverso la musica. Ci ha immensamente onorato l'appoggio e il coinvolgimento sulla questione di un musicista simbolo per le generazioni più adulte, Eugenio Finardi. Per coinvolgere un pubblico più giovane parteciperà invece una crew di recente formazione ma di grosso spessore artistico, i Real Rockers. Ovviamente non mancheranno in tutte le giornate conferenze e dibattiti aperti riguardanti tutti gli usi della canapa con esponenti illustri della comunità scientifica italiana provenienti da diverse università, poli ospedalieri e centri di ricerca nazionali".



Sarà inoltre presente un’ intera area dedicata alla ristorazione con ben sei stand che presenteranno proposte culinarie che vedranno la canapa come ingrediente comune. L’area espositiva, che vedrà la partecipazione di più di 90 espositori, offrirà inoltre una vasta gamma di prodotti legati alla canapa per tutti i gusti e tutte le età, e anche una vasta selezione di prodotti di artigianato.

"Crediamo fermamente che da un incontro tra più generazioni possa nascere un confronto costruttivo, agevolato dalla cornice naturalistica che offre il parco urbano Franco Agosto", concludono.

Programma

Venerdì 8



• Ore 11 : Apertura ufficiale del festival e delle aree espositive

• Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (Area conferenze):

“Canapa industriale come nuova economia”

Interverranno:

- Beppe Croce, presidente di Federcanapa

"La canapa come nuova opportunità per l'agricoltura italiana"

- Incoronata Galasso, Research Scientist del IBBA-CNR e dottoressa Giovanna Battelli, Research Scientist ad Ispa-Cnr

"I semi di canapa nell'alimentazione umana ed animale"

- Sandro Tiberi, fondatore dell’Accademia delle Arti Cartaie

"L'arte delle produzione di cellulosa e carta di canapa"

-Patrizia Aversa, ENEA Centro Ricerche Brindisi

"Canapa una risorsa per un'edilizia sostenibile"

- Dottor Alessandro Zatta, agronomo della Società Italiana Sementi

"Canapa e cannabis light: agronomia e tecniche di coltivazione"

- Avvocato Carlo Alberto Zaina, patrocinante in Cassazione

"La legislazione della cannabis light"



• Ore 21: Live Giuvazza

• Ore 22: Live Eugenio Finardi



Sabato 9

• Ore 11.00: Apertura aree espositive

• Dalle 14.00 alle 17.00 (Area conferenze):

“Cannabis medica in Italia tra clinica e ricerca scientifica”

Interverranno:

-Marco Bertolotto, direttore del Centro Terapia del dolore e cure palliative dell’ospedale Santa Corona di Albenga e Pietra Ligure.

"La cannabis terapeutica nell'esperienza di un medico clinico"

-Vittorio Guardamagna, direttore dell’Unità di Terapia del Dolore dell'Istituto Europeo di Oncologia e componente del comitato etico della Fondazione Umberto Veronesi

"Cannabis terapeutica e le sue applicazioni in campo oncologico"

-Ivan Nabissi, ricercatore presso l'Università di Camerino

"Tumori femminili e cannabis ad uso terapeutico: stato dell'arte"

-Marco Ternelli, farmacia Ternelli e fondatore di Farmagalenica.it

"Cannabis medica: uso terapeutico e situazione in Italia"



• Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (Area DJ):

"Dolce Vita Happening Party"

- Dj set esclusivi e freestyle session con Ensi e Nerone

- Degustazioni gratuite di prodotti e bevande a base di canapa

- Stampa live di gadget 3D in bio-plastica di canapa (Kanèsis)

- Caricature live by Ivanart

- Incontri con la redazione della rivista

• Ore 20.00: Live 16 BARRE

• Ore 21.00: Live Inna Cantina Sound

• Ore 22.00: Live Real Rockers (ENSI, MACRO MARCO, Moddi, Madkid)



Domenica 10

• Ore 10.00: Apertura aree espositive

• Dalle 10.30 alle 12.30 (Area conferenze): “Cannabis e giovani: educare prima di reprimere”

Interverranno:

- Edoardo Polidori, direttore del Ser.T di Forlì

-Elia De Caro, avvocato e presidente di Antigone Emilia Romagna

- Leonardo Fiorentini, direttore di Fuoriluogo

- Lodovico Zanetti, consigliere comunale e presidente ANPI Forlì

• Ore 18.00: Chiusura ufficiale e saluti