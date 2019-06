Fido al centro commerciale: giochi e incontri per gli amici a quattro zampe

Sabato 15 e domenica 16 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, al centro commerciale Punta di Ferro si svolge un weekend dedicato ai nostri amici a quattro zampe.

In programma Mobility Dog, incontri con gli esperti per ricevere consigli sull'educazione del proprio cane, e Fido Lab, un laboratorio che porta alla costruzione di giochi per cani attraverso materiali di riciclo.

Domenica 16 è anche in programma una passeggiata socializzante con gli educatori cinofili. Ritrovo alle 8.00 al centro commerciale.

Ingresso gratuito.