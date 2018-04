Workshop fotografico sul lago della Diga di Ridracoli, all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi. Due giorni di emozioni e fotografia immersi in un ambiente dal valore naturalistico inestimabile.

Di seguito il programma

Arrivo venerdì sera (dopo cena) o sabato mattina, sistemazione in una delle Case di Ridracoli.

Il sabato, l’escursione in canoa, accompagnati da istruttori certificati, ci permetterà di scoprire meravigliosi luoghi accessibili solo via acqua. Sacche stagne fornite per l'attrezzatura fotografica.

Pranzo al sacco.

Rientro nel pomeriggio con breve trekking verso l’agriturismo per la cena, dove proseguiremo la serata fotografica scattando alla Via Lattea e al cielo stellato ai bordi del lago in uno dei luoghi con meno inquinamento luminoso della Romagna. Alta probabilità di fare tardi. Rientro alla luce delle torce alla sistemazione per la notte.

La domenica, mattinata dedicata al trekking leggero nei boschi del Parco e dopo pranzo ci trasferiremo nelle sale di Idro, il rinnovato Ecomuseo delle Acque di Ridracoli per una sessione base di postproduzione fotografica.



Tariffe:

con soggiorno di una notte 118€

(arrivo sabato mattina)

con soggiorno di due notte 150€

(arrivo il venerdì sera)

La quota comprende: soggiorno, tassa di soggiorno del Comune di Bagno di Romagna, workshop fotografico, 1 o 2 colazioni a seconda del pacchetto scelto, noleggio canoa con istruttore e pranzo al sacco, cena del sabato al rifugio Cà di Sopra e pranzo della domenica, ingresso alla Diga di Ridracoli e all’Ecomuseo



Tutte le info ai numeri

338-6583030 (Andrea Bonavita)

0543-917912 Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli