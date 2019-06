Cantastorie, spettacoli e narrazioni "Dalla A alla Z"

Lunedì 17 giugno alle 20 piazza Saffi di Forlì, accoglie tanti palcoscenici a cielo aperto per le storie Dalla A alla Z. Narratori professionisti, Musicanti Volontari e Lettori Volontari, si offrono come "raccontastorie" e "inventastorie" ad un pubblico di bambini, adulti e famiglie.

Letture, spettacoli, narrazioni, rime e suoni per stare insieme, stupirci, entusiasmarci e scoprire il mondo con... meravigliosi libri e oggetti sconosciuti.

Ospiti speciali: Fabula Giochi e Storie, Coop. Soc. Formula Solidale, E.T.S. Apertamente e come sempre gli operatori del Centro per le Famiglie con punti lettura e laboratori creativi.

In caso di pioggia gli eventi si terranno nelle sale del Palazzo Comunale.

L'evento è realizzato in collaborazione con Lettori e Musicanti Volontari - Progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica. Coordina il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.