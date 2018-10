Cantautorato ed elettronica con il duo Limitude

Mercoledì 17 ottobre il duo Limitude arriva in concerto al Diagonal Loft Club di Forlì alle ore 22.00.

Il duo Limitude nasce dall'incontro musicale tra Leonardo Gatta e Giulio Donati, entrambi nati e cresciuti a Forlì, e impegnati in progetti musicali e produzioni di varia natura ed estrazione, dal songwriting all'elettronica.

Questo nuovo progetto prende vita proprio dal desiderio di approcciarsi all'elettronica iniziando da universi diversificati, ma con la volontà di mutare in progressione la propria prospettiva sull'immagine sonora. Il risultato, l'EP "Bosh" in uscita, è una raccolta di tracce cantate in inglese dove le suggestioni elettroniche di James Blake abbracciano le sonorità nu-soul di Sampha con un respiro elettronico etereo e atmosferico erede delle sonorità tipiche di Apparat e Ninja Tune.

L'EP è stato anticipato da "Hel-ene", brano d'apertura del disco accompagnato da un suggestivo video diretto Walter Molfese ("un distendersi in suite, si mostra come il preludio a tappeto di quell'immagine mondo che la vorrebbe donna ed altro non è che natura, o riflesso perso di essa") e interpretato dal danzatore Simone Donati.

Il disco è stato registrato al Deposito Zero Studios di Forlì insieme a Francesco Pontillo, produttore e bassista negli Espana Circo Este.

Ingresso gratuito.