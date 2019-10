Canti di speranza e liberazione con Ryan Lee Crosby

Mercoledì 16 ottobre, alle ore 22:00 il Diagonal Loft Club di Forlì ospita il live di Ryan Lee Crosby.

A dispetto dei trend, il folk è rimasto uno dei punti di riferimento senza distinzioni geografiche anche negli States del nuovo millennio. La storia di Ryan Lee Crosby scorre lungo le strade della East Coast, dalla sua Fairfax, Virginia, non lontano dalla capitale, al Massachusetts. Nel segno di quella tradizione americana, meditativa, spirituale dalle soldi radici blues che si fonde sorprendentemente alla tradizione musicale raga dell’India settentrionale. I suoi canti di speranza e liberazione sono protagonisti del bucolico "River Music”, uscito per Knick Knack Records/CosiRecords che presenterà in sei date italiane, una in Emilia-Romagna, a Forlì. E’ in tour in duo con Grant Smith alle percussioni.

Ingresso libero.