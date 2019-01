Canti e dolciumi a Predappio con la Sagra della Befana

L’Epifania a Predappio si festeggia con una sagra tradizionale ricca di suoni e colori, giunta alla 38esima edizione.

La festa inizia sabato 5 gennaio con la Befana Nelle Frazioni. I gruppi di cantori e animatori partiranno alle ore 14.30 dall’Opera San Camillo di Predappio, per toccare poi Fiumana (piazza Pertini, ore 15), Predappio Alta (Piccinini e piazza Cavour, ore 15 e 15.30), Santa Marina (ristorante, ore 15), San Savino (ex scuola materna, ore 17.15) e Tontola (via Dall'Olio, ore 17.15). Lo spettacolo itinerante passa inoltre da I Girasoli (15.30), piazza Sant’Antonio e San Cassiano (ore 16.30), concludendosi alle 18 nell’antica chiesa di Santa Lucia.

La grande festa però si celebra domenica 6 gennaio. L’Epifania parte alle 11 di fronte alla chiesa parrocchiale di Fiumana con canti e dolciumi.

Nel pomeriggio giunge il clou della festa: dalle ore 14.15 in piazza Garibaldi a Predappio si esibiscono i gruppi di Fiumana, San Martino in Strada, Befana di Ricò, Val Montone, Predappio, Premilcuore, Befana del Rabbi e Gli Scappati di Casa.