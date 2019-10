Canzoni e solidarietà con il musical "Mamma Mia"

Va in scena domenica 13 ottobre alle ore 16,30 al teatro Diego Fabbri di Forlì "Mamma Mia il musical".

Sul palcoscenico del Fabbri una delle commedie musical più apprezzate degli ultimi anni con le magnifiche canzoni degli Abba eseguite dalla Filarmonica Carpena Magliano e dalla Compagnia teattrale Talitha Qum.

Per prenotare i biglietti o per maggiori informazioni chiamare direttamente il 349 8084558.

Tutto il ricavato andrà a sostenere i progetti dell’associazione, in particolar modo per acquistare medicinali e pagare i medici dell’ospedale costruito a Kisawasawa in Tanzania.

Lo spettacolo è organizzato dall'associazione “Ettore: un sorriso per l’Africa” assieme alla “Filarmonica Carpena Magliano” in ricordo di Ettore e Gabriele a scopo benefico per l'Africa.