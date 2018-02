Capitali della cultura: "viaggio" alla scoperta di Liegi

Centro Diego Fabbri, in collaborazione con l'Associazione Universitaria Koiné ONLUS nell’ambito del Progetto "Capitali della Cultura / PALINSESTI XI^ EDIZIONE" presentano un incontro tutto dedicato alla città di Liegi. L'incontro verrà condoto da Alba Palenzuela e si terrà presso la sala polivalente di via Valverde.

Nuove tappe per il viaggio attraverso le capitali della cultura. Un percorso lungo le vie, le piazze, i quartieri, i monumenti e i luoghi della cultura e della quotidianità, per il piacere di osservare, conoscere, capire, raccontare e guidare così il pubblico alla scoperta o alla riscoperta di questi spazi eccezionali del nostro vivere. Anche in questa edizione il percorso si arricchirà dell'intervento di giovani universitari che hanno vissuto il progetto Erasmus e racconteranno la loro esperienza quotidiana nelle città prescelte