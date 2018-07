Capitolo finale al Buscherini Beer Fest: tra birra e Blues Brothers

Ultimo capitolo al Buscherini Beer Fest, appuntamento per tutti gli appassionati di birra e musica dal vivo.

Il festival si chiude nel weekend tra le ultime note e le birre alla spina.

Venerdì 27 luglio sul palco salgono i Mobius, mentre sabato 28 si canta con la Shotgun Blues band (Blues Brother tribute) e domenica 29 si chiudono le danze con gli Eroi del silenzio (Litfiba tribute).

Come d'abitudine, il Beer Fest vede in programma tante bionde e non solo di varie marche e artigianali, vari stand gastronomici per tutti i gusti e per deliziare tanti palati e soprattutto un menu musicale di ottimo livello.