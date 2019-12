Capodanno in compagnia di piatti d’autore, concerti e dj set

Piatti d’autore, live music band e dj set, un programma per trascorrere un Capodanno all’insegna della bellezza, del divertimento e del benessere che viene proposto dal Grand Hotel Castrocaro.

Martedì 31 dicembre gli ospiti possono festeggiare l’arrivo del nuovo anno nell’incantevole atmosfera del Padiglione delle Feste, recentemente ristrutturato nel tipico stile Art Déco. Per l’occasione, il Padiglione ospita un party di fine anno esclusivo: si inizia dopo le ore 19,30 con un raffinato aperitivo seguito dalla cena, ideata per l’occasione dallo chef internazionale Giuseppe Morra e servita, per la prima volta, anche sulle esclusive balconate interne.

La cena è accompagnata dalle note musicali di una live band di 9 componenti e la serata prosegue con dj set e l'apertura di due bar storici dove degustare cocktail preparati dai bartender sino al mattino quando, per i più audaci nottambuli, ci sarà cappuccino e brioche.

Coloro che prenotano anche una camera presso il Grand Hotel, possono usufruire della nuova Health Spa a partire dal pomeriggio del 31 dicembre e rilassarsi, dopo i festeggiamenti, ritemprandosi nelle acque termali salsobromoiodiche, tra le più ricche di sali minerali al mondo, e godendo dei fanghi termali e di un brunch dedicato.

Per prenotare 0543767114.