Capodanno 2020 a tutta musica con Cenone, live band, drag queen e disco

Anche quest'anno il Naima Club di Forlì propone un Capodanno in musica con il concerto dei "70 mi dà... 80" e a seguire il djset anni 70-80.

Martedì 31 dicembre si passa la notte di Capodanno in compagnia della Drag Queen "Janina", dei grandi successi cantati dal gruppo "70 mi dà... 80" e in consolle solo musica in Vinile disco 70/80 dei dj's Master Giorgio Paganini e Mirko Masetti.

Per chi vuole cenare viene proposto un cenone a buffet con tante specialità dello chef Lele.

Prezzi:

Costo serata con cena e intrattenimento: euro 50 con tavolo anche per il dopo cena.

Ingresso con cena per chi ha meno di 14 anni euro 30.

Ingresso con cena per chi ha meno di 10 anni euro 20.

Ingresso dopo cena: euro 20.

Ingresso dopo la mezzanotte (circa ore 01.00) euro 10,00 senza consumazione.

Orari:

Apertura della serata con cena: ore 20.00.

Apertura della serata dopo cena per festeggiare insieme ai "70 mi dà 80" il Capodanno: ore 22.30.

Inizio spettacolo intrattenimento durante la cena con Drag Quuen "Janina" ore 21.30.

Inizio spettacolo con il gruppo live dei "70 mi dà 80" ore 23,00.

A seguire senza interruzione parte la musica in consolle.

Per chi prenota il Capodanno è obbligatoria la caparra.

Per Informazioni sulla serata tavoli e altro, telefonare al 348 7306362 (Mirko Dj).