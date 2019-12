Un Capodanno musicale con gli Scaricatori

Martedì 31 dicembre al Teatro Ex Seminario di Bertinoro dalle ore 22.30 si prepara il Capodanno in compagnia dagli Scaricatori. La band si esibisce in una fantastica trio experience mescolando le melodie del liscio e della musica classica ai ritmi latini e dello swing.

Allo scoccare della mezzanotte si brinda tutti assieme al nuovo anno.

Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione.