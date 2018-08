"Cappuccetto Grosso Grosso", uno spettacolo che parla di cibo e obesità

Dall'ospedale al teatro, "Ciccioni, golosi del proprio bene" è un percorso terapeutico e spettacolo teatrale sull’obesità che ha come protagonisti obesi ed ex obesi del reparto di Chirurgia Endocrina dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, diretto dal dott. Alberto Zaccaroni.

Il percorso, unico nel suo genere, in quanto nato con e per i pazienti, si sviluppa ora con un altro progetto teatrale, questa volta rivolto

principalmente ai bambini: le fiabe tradizionali, nate in un periodo di carenza alimentare vengono riproposte in chiave moderna, quello dell'eccesso di cibo, per riflettere sorridendo.

Si parte con la rappresentazione di "Cappuccetto Grosso Grosso", testi a cura dell'Associazione Sartoria Teatrale (regia: Stefania Polidori e Dario Bettini) e "attori" del Laboratorio Teatrale della Chirurgia Bariatrica dell'AUSL Romagna - Sede di Forlí, durante la "Notte Verde" che si tiene a Forlì sabato 22 settembre, dalle 15,30, nello spazio riservato ai taxi davanti alla Basilica di San Mercuriale.

"La notte verde dei bambini" è un'iniziativa che si inserisce nella ormai nota "Settimana del buon vivere " forlivese, che si svolgerà dal 23 al 30 settembre.