"Caratteri d'autore", incontro con Natascha Lusenti

Natascha Lusenti, conduttrice e autrice televisiva, sarà ospite giovedì 4 ottobre della rassegna Caratteri d’autore con la presentazione del suo primo romanzo al ristorante La Granadilla. La giornalista vive a Milano e da sei anni apre la sua trasmissione con i «Risvegli», molto amati dai suoi affezionati radioascoltatori che da tempo le chiedevano di scrivere un romanzo. Alla fine, è arrivato Al mattino stringi forte i desideri (Garzanti), un libro che insegna come ripartire da zero sia possibile, che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni e cercare la bellezza nelle piccole cose, nei dettagli. Il suo libro racconta di Emilia, una giovane ragazza che dopo aver perso il lavoro e le redini della sua vita, deve fare i conti con una nuova casa, un nuovo ambiente e nuove persone. L’accoglienza che riceve dagli inquilini del condominio non è quella che si aspettava, ma Emilia è determinata a farsi conoscere e far ascoltare la propria voce. La bacheca del condominio diventerà allora il suo megafono e un po’ alla volta riuscirà a riprendere in mano la sua vita, biglietto dopo biglietto. Il romanzo della Lusenti racconta i complessi temi della solitudine e della difficoltà di ricominciare con estrema sensibilità.

Dalle note delicate del romanzo della Lusenti si passa, il giorno dopo, al ritmo compulsivo dei thriller metropolitani dei romanzi noir di Romano de Marco e Piergiorgio Pulixi. Con Se la notte ti cerca [Piemme] e Lo stupore della notte [Rizzoli], i due autori faranno calare al Tinto Cafè un’atmosfera piena di colpi di scena. L’ultima serata della rassegna sarà invece dedicata al colore con Riccardo Falcinelli ospitato al Diagonal Loft Club alle 19:00.

Gli incontri sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del festival o visitare il sito www.caratteridautore.it.