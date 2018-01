Cardelli Family: concerto con Francesco, Ricky e Claudio dei Rangzen

I Rangzen, nome tibetano che significa "indipendenza", fanno musica degli anni '60 e ‘70. Nati nel 1997 sono considerati da molto tempo una delle migliori Beatles Band italiane. Sono stati recensiti positivamente da "Beatles Unlimited" la più famosa rivista internazionale sui Beatles e da centinaia di articoli su quotidiani e riviste del settore, da emittenti private e dalla RAI che gli ha dedicato oltre a diversi servizi una ripresa di un intero concerto al Naima Club di Forlì. Gran parte del loro repertorio fa riferimento ai migliori brani dei Fab Four ma, certamente, è il "tributo" in generale ai grandi della musica pop una delle loro passioni.

Amano i Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Kinks, Crosby Stills Nash & Young, Beach Boys, Spencer Davis Group, Led Zeppelin, David Bowie, Jethro Tull ecc…, e mercoledì faranno un lungo viaggio tra questa grande musica.

La formazione dei Rangzen comprende la voce solista, l'armonica e il flauto, (spesso anche chitarra e le tastiere) di Ricky Cardelli; Francesco Cardelli, straordinario chitarrista e bassista, capace di eseguire in modo impeccabile brani da Jimmy Page a Jimy Hendrix. Ancora alle chitarre e al basso il “veterano” Claudio Cardelli nato musicalmente nei “sixties” e “padre” dei Rangzen, a cui si aggiungono le tastiere di Enrico “Ciuk” Giannini e la batteria, tastiere e sax, del maestro Marco Vannoni.

Tutti assieme i Rangzen diventano semplicemente "il mito dei sixties". Il nucleo fondatore dei Rangzen, Claudio, Francesco e Ricky Cardelli, spesso si esibisce in formazione unplugged per proporre in questa chiave gran parte del loro immenso repertorio, come succederà mercoledì 31 gennaio al Ca’ Leoni Music club di Forlì, corso della Repubblica 23.

I Rangzen sono da tantissimi anni ospiti d’onore al Beatles Day di Brescia, si esibiscono nei migliori locali e club in Emilia Romagna e in Italia ma "soprattutto" si sono esibiti al CAVERN di LIVERPOOL, il locale più famoso del mondo, nel corso della Beatltes Week 1997 e 2006 riscuotendo un grandissimo successo, ma la loro più grande soddisfazione è quella di aver inciso un loro disco presso il mitico studio Abbey Road, dove incidevano i loro beniamini.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.30, ma si può anche cenare dalle 20 in poi, con un ottimo e originale menù, ma è consigliabile la prenotazione allo 0543-24344. Ca’ leoni, corso della Repubblica 23.