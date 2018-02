Cariromagna, fusione in Intesa San Paolo: ma il marchio non dovrebbe scomparire

Cariromagna e Carisbo, insieme ad altre dieci banche controllate, si fonderanno nella capogruppo Intesa Sanpaolo. La fusione fa parte del piano presentato a Milano per il prossimo triennio. La fusione di Cariromagna era già annunciata e dovrebbe completata entro il 2018. A quanto si apprende la fusione non dovrebbe far scomparire i marchi, noti ai clienti e radicati sul territorio.