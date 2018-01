Carlo Cottarelli interviene a Forlì sul debito pubblico

A Forlì una figura di punta nel panorama economico italiano, caratterizzata da profonda conoscenza e competenza intorno alle problematiche legate al debito pubblico: Carlo Cottarelli, Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa dall’ottobre 2013 al 31 ottobre 2014; martedì 23 Gennaio alle ore 18.00, nel Salone Comunale (Piazza Saffi), parteciperà all’incontro-dibattito sul tema del debito pubblico. Nell’occasione l’economista presenterà il suo libro “Il Macigno perchè il debito pubblico ci schiaccia come fare a liberarsene"(Ed.Feltrinelli, 2016).

L’evento è organizzato da Officina Giuridica con il patrocinio della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, di Unioncamere Emilia-Romagna e del Comune di Forlì. Interviene l’autore, introduce Giovanni Lauricella, Presidente di Officina Giuridica, modera Elisa Petroni, intervista Franco Chiarini.

Carlo Cottarelli

Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena, ha conseguito il Master in Economia presso la London School of Economics. Ha lavorato per alcuni anni nel Servizio Studi della Banca d’Italia e dell'ENI. Dal settembre 1988 lavora per il Fondo Monetario Internazionale occupandosi di economia per differenti Dipartimenti. Dal 4/10/2013 al 31/10/2014 viene nominato dal Governo italiano Commissario straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica. Ha scritto diversi articoli e saggi su politiche e istituzioni fiscali e monetarie, inflazione e politica monetaria.