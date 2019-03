Carlo Flamigni e Marco Maltoni riflettono sulla nascita e la morte

Sabato 23 marzo, alle 16.00, alla Sala Pieratelli dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì si tiene l'incontro “La nascita e la morte. La scienza e la possibilità di scegliere”.

Partecipano lo scrittore, e saggista Carlo Flamigni e Marco Maltoni, Direttore dell'Unità operativa Cure Palliative dell'Ausl Romagna sede di Forlì.

L’evoluzione delle conoscenze e degli strumenti tecnici resi disponibili dall’ingegno umano ci interrogano in modo nuovo rispetto ad alcune possibilità connesse con la nascita e con la morte. In seno alle società democratiche, argomenti delicati come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni – anche normative – il più possibile condivise. Da una parte, occorre tenere conto della diversità delle visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle appartenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinunciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti. Pur tenendo presente che stiamo parlando di possibilità di scegliere, esiste la consapevolezza che, pur cercando approcci che non siano impositivi verso le libere scelte di ognuno, questo argomento non è

bastante per approdare ad una ulteriore evoluzione del nostro sistema di regole. E’ quindi fondamentale un dialogo che, per poter essere sviluppato, richiede un senso di responsabilità aggiuntivo che riesca a mettere in campo un "supplemento di saggezza" da parte di tutti. L’incontro è aperto a tutti i cittadini. Sarà possibile porre domande ai relatori. Sono stati richiesi crediti ECM, per tutte le categorie sanitarie.

Iscrizione per i dipendenti Ausl Romagna tramite “portale web”, per esterni https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

Per informazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it