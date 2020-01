Carlo Presotto dà vita alla favola di Cappuccetto Rosso

La compagnia La Piccionaia inaugura, sabato 18 gennaio alle ore 21, la nuova edizione della rassegna “A Teatro in Famiglia” al Teatro Dragoni di Meldola. La compagnia presenta lo spettacolo Cappuccetto Rosso e altre storie, scritto e interpretato da Carlo Presotto.

Le mani del narratore si muovono sotto lo sguardo della telecamera. Il racconto fluisce. L’immagine dei piccoli e semplici oggetti di uso comune con cui gioca prende vita sullo schermo alle sue spalle.

Un divertente gioco a nascondino con l’immaginario di piccoli e grandi spettatori, a creare visioni impreviste e a reinventare in modo originale la celebre fiaba di Cappuccetto Rosso, insieme ad altre storie. Una penna bic rossa, inquadrata molto da vicino, può essere anche una bambina dal naso lungo e dal Cappuccetto Rosso; un paio di forbici taglienti possono essere le zanne affilate di un lupo affamato; una vecchia stilografica può diventare una vecchia nonnina e un mazzo di matite un bosco scuro ed impenetrabile. Possono trasformarsi, rimanendo allo stesso tempo oggetti.

Come nella storia di Re Mida un’automobilina, una bottiglia e una fetta di panettone si trasformano in oro; ma attenzione, perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di meno scintillante!

Tecniche utilizzate: teatro d’attore e tele-racconto

Biglietti: non si effettuano prevendite. La sera dello spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. È tuttavia obbligatoria la prenotazione in Teatro ai numeri 0543 64300 oppure 0543 490089.

A questa rassegna del Dragoni è legata l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, grazie alla quale si potrà consumare la cena in uno dei tanti ristoranti convenzionati della città e successivamente assistere allo spettacolo al prezzo di soli 12 euro. Il tagliando che sarà consegnato alla cassa del ristorante darà diritto all’ingresso al Teatro Dragoni.

Per chi non usufruirà di tale convenzione, il biglietto d’ingresso è di 5 euro (prezzo unico per bambini e adulti).

Per informazioni sui ristoranti convenzionati e sullo spettacolo: 0543/490089 oppure 0543/64300