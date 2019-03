L'oboista di Morricone nel concerto di beneficenza per la Pediatria forlivese

Il Country Club "I Fiordalisi" di Forlì continua a sostenere la Pediatria di Forlì, diretta dal dottor Enrico Valletta, con un concerto di beneficenza organizzato per l'8 marzo presso la sede del Club, in via Maglianella 11.

Il programma dell'iniziativa, patrocinata dall'Ausl Romagna, prevede alle ore 19.45 la cena, che verrà seguita, alle ore 20.15, da un' asta benefica e, alle ore 21.30, dal concerto di beneficenza per l'acquisto di un'apparecchiatura da donare all' ambulatorio di Allergologia-Pneumologia della Pediatria dell’Ospedale di Forlì, per i piccoli pazienti asmatici.

Ospite speciale della serata è Carlo Romano, concertista di Ennio Morricone.

Il programma della serata comprende musiche di Vivaldi, Mozart, Ennio Morricone e Nicola Piovani.