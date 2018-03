Carmelo Pecora e Francesca Fantini in "Palermo spoon river"

Carmelo Pecora e Francesca Fantini il prossimo 5 aprile alla libreria MOndadori di Corso della Repubblica daranno voce alle vittime di mafia nella Palermo dagli anni 70 ai 90. Un reading a due voci che farà riflettere sulle responsabilità individuali di esercitare la legalità ogni giorno e in ogni azione per alzare il civismo fra i cittadini ...



Carmelo Pecora (Enna, 1959) è un ex ispettore capo della Polizia scientifica.

In ambito letterario ha al suo attivo diverse pubblicazioni tra cui: 9 maggio’78 – Il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato (Editrice Zona, 2007) che ha ricevuto il Premio speciale al concorso Com&Te e dal quale è stato tratto il reading teatrale L’urlo di Maggio;Polvere negli occhi sulla strage alla stazione di Bologna (Editrice Zona, 2009), Ustica, confessioni di un angelo caduto (Editrice Zona, 2011) e Gli infedeli – Storie e domande della Uno bianca (Editrice Zona, 2014).



Francesca Fantini è un attrice cinematografica e teatrale.

