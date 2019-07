Carne alla griglia e Albana: la sfida enogastronomica del Club dei Bianchi

Carne alla griglia abbinata a un vino bianco, questa è la proposta del Club dei Bianchi in Romagna per l'evento alla Trattoria Montepaolo di Dovadola in programma giovedì 11 luglio.

Ma a partire dalle ore 20:00 a Montepaolo non c'è solo carne. Insieme alla griglia di salsicce firmate Sternini e agli arrosticini di agnellone, ci sono anche i mitici sardoncini dell’Adriatico. E ad affiancare i barbecue ci spno anche i banchi d’assaggio con le specialità della Trattoria Montepaolo, i formaggi del caseificio il Buonpastore e le focacce del forno Cappelletti.

Abbinati a carni e formaggi, le eccellenti etichette a bacca bianca del Club: si va dai classici vitigni romagnoli di grande pregio come l’Albana Docg, i cui grappoli dalle colline del Cesenate si rincorrono verso Bertinoro e su su fino a Dozza; la Rebola (da Grechetto Gentile) del Riminese, il Trebbiano (quasi 15.000 ettari coltivati, più del doppio del Sangiovese) e il Pagadebit (Bombino Bianco), ma non mancheranno i grandi vitigni internazionali.

Costo €30.00