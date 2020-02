Sfilata, baby dance e tanti dolci alla Festa di Carnevale

Sabato 15 febbraio, a partire dalle ore 15.00, si svolge la Festa di Carnevale di Meldola.

La manifestazione coinvolge piazza Orsini, Arena Hesperia e piazzetta Amendola con un ricco di programma di attività dedicate ai piccoli e non solo. In piazza Orsini saranno allestiti giochi e stand a cura di vari gruppi e associazioni, oltre ad un’area food and drink curata da Proloco e dal Comitato Genitori.

Alle ore 15.00 si svolge lo spettacolo di trampolieri e danza aerea, seguito alle ore 17.30 dalla sfilata in maschera con premiazione e alle ore 18.00 dall’esibizione dei giocolieri con il fuoco a cura di Teatro Libe. Arena Hesperia sarà dedicata ai più piccoli, dove a partire dalle ore 14.30 si potranno divertire con Fata Katia e truccabimbi e dove alle ore 15.30 si svolgerà la baby dance e lo spettacolo di bolle e magia. Sempre in Arena Hesperia sarà allestita un’area gioco con gonfiabile, un laboratorio di realizzazione maschere curato dai Comitati Genitori delle scuole materne ed una merenda offerta dai forni e pasticcerie di Meldola e da Coop Meldola. In piazzetta Amendola alle ore 15.30 il pubblico sarà allietato da Zumba Dance a cura di Dona’sCrew& La Fenice e alle ore 16.30 dallo spettacolo di burattini. La festa proseguirà alle ore 19.00 in Arena Hesperia con Disco Music Carnival, over 12, una serata animata da Dj Barolo con lo stand per l'apericena.