Un carnevale da cani: sfilate e spettacoli con gli amici a quattro zampe

E' prevista per domenica 24 marzo alle ore 15 il Carnevale da cani, la festa mascherata dedicata ai nostri amici a quattrozampe organizzata per il quinto anno consecutivo dal centro cinofilo dell'associazione Compagni di vita a Castrocaro Terme che comprende l'originale sfilata amatoriale in maschera per padrone e cane con premi per i primi classificati.

Possono partecipare cani di qualunque razza ed età, per il cane può essere sufficiente anche solo un particolare che si intoni alla maschera del padrone. Per il padrone è gradita una maschera o un costume intero o un piccolo travestimento..La sfilata è amatoriale e possono partecipare anche i bambini con il loro amico a quattrozampe. Non è obbligatorio mascherarsi ma verranno premiate solo le maschere.

Durante la festa ci sarà uno spettacolino cinofilo con esibizioni varie e dimostrazioni, inoltre buffet per tutti e altre sorprese. Ci sarà la pesca di beneficenza, il banchetto delle associazioni di volontariato e della tribù di Trilly e della Lega nazionale per la Difesa del Cane, parteciperanno anche alcuni cani del rifugio La Pioppa Forlì.

L'ingresso è libero e gratuito, la festa è di beneficenza.

Info: tel 328 1222039 http://www.compagnidivita.it/ o su facebook https://www.facebook.com/centrocinofilocastrocaro

