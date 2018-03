Da Barisano a Durazzanino, la campagna forlivese tra Angry Birds e Galline in fuga: torna la passeggiata di Carnevale

Domenica alle 14.30 i quartieri di Durazzanino e Barisano si ritroveranno alla rotonda del Mulino di Barisano per dare inizio alla sfilata di Carnevale. La manifestazione si concluderà al Circolo Arci di Durazzanino con arrivo previsto per le 17. "Quest’anno ci immergeremo nel mondo dei film d’animazione, per la gioia dei più piccoli", annunciano gli organizzatori. Aprirà la sfilata il Comitato di Quartiere di Durazzanino con “Angry Birds”, seguito da Barisano con il carro a tema “Galline in fuga”.

"I temi scelti ci accompagnano in un viaggio temporale dai giorni nostri a inizio anni 2000 - illustrano i comitati di quartiere -. Entrambe le storie insegnano a grandi e piccini l’importanza della cooperazione, della solidarietà e della coesione sociale, senza lasciare indietro nessuno, attraverso l’umanizzazione dei protagonisti di entrambi i cartoni animati. E’ ovvio e scontato inoltre il riferimento bucolico che ci lega al nostro territorio".