"Carnevale insieme", dalla zona ovest il richiamo a tutta la città

L'atmosfera carnevalesca si sente nell'aria e vuole animare i quartieri della zona ovest di Forlì. Ed è per questo che i quartieri Romiti - San Varano - Quattro - Rovere - Villagrappa - Cava e Villanova si stanno preparando al grande evento che vuole coinvolgere tutti i bambini della città di Forlì. Vi sarà una collaborazione importate tra i quartieri, le associazioni genitori delle scuole dell'istituto comprensivo n° 5 e le parrocchie dei sei quartieri partecipanti. Tutto pronto per la seconda edizione del "Carnevale insieme" della zona ovest di Forlì, con i carri allegorici ed i gruppi mascherati che attraverseranno una perimetro partendo dal parco Bertozzi di Via Sillaro ( quartiere Cava ) per concludere la sfilata e la festa nel quartiere Romiti all'interno del parcheggio del palazzetto Villa Romiti.

La partenza del corteo è prevista al quartiere Cava dopo l 14, per arrivare al parcheggio del palazzetto Villa Romiti intorno alle 16. Saranno presenti majorettes, bande musicali, sbandieratori, bici acrobatiche, vari carri allegorici e gruppi mascherati.

Ad accompagnare l'evento ci saranno anche iniziative di ogni genere dai giochi, ai balli di gruppo a qualsiasi tipo di divertimento per tutti bambini. Per la festa finale stand con una mega merenda per tutti a base di dolci e cioccolata calda. Maschere, musica, coriandoli e stelle filanti saranno protagoniste per il "Carnevale insieme" 2018.