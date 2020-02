Lo spirito del Carnevale invade i quartieri di Forlì con carri, musica e coriandoli

Carri, maschere, musica e coriandoli: l'atmosfera carnevalesca sta per invadere Forlì.

Sabato 22 febbraio si comincia nella zona ovest, dove arrivano la sfilata di carri mascherati, musica, animazione e merenda. I quartieri Romiti, San Varano, Quattro, Cava e Villanova si stanno preparando al grande evento che coinvolgerà tutti i bambini della città di Forlì.

Partenza ore 14.00 dall'Anfiteatro Bertozzi (Cava), con arrivo nel Piazzale del Palazzetto dei Romiti.

Quarta edizione del carnevale insieme della zona ovest di Forlì, con i carri allegorici ed i gruppi mascherati che attraverseranno una parte vasta della zona partendo dal parco Bertozzi di Via Sillaro nel quartiere cava per concludere la sfilata e la festa nel parcheggio palasport Villa Romiti ( Quartiere Romiti ) . Ad accompagnare l'evento ci saranno anche iniziative di ogni genere dai giochi, ai balli di gruppo a qualsiasi tipo di divertimento per tutti bambini. Per la festa finale stand con una mega merenda per tutti a base di dolci. Maschere, musica, coriandoli e stelle filanti saranno protagoniste per il "Carnevale insieme" 2020. I volontari della zona ovest di Forlì unitamente ai suoi ragazzi si stanno preparando, per animare l'atmosfera carnevalesca della zona ovest il 22 febbraio 2020.

Il progetto “Carnevale Insieme 2020” è divenuto, negli anni, un tratto peculiare della Zona Ovest; vede il coinvolgimento di insegnanti, genitori e ragazzi che vivono nei diversi Quartieri. La progettazione e preparazione dei carri allegorici coinvolge tante persone, richiede tempo e impegno nei mesi che precedono la festa e sostiene la partecipazione attiva alla festa.

Negli ultimi anni si è osservato un buon coinvolgimento di adolescenti e giovani, e si ritiene che anche tale esperienza possa essere una opportunità di integrazione, impegno e responsabilità verso il territorio; “Carnevale insieme” sarà occasione di crescita e apprendimento e impegno per tutti, prevederà idee e collaborazioni diverse, consentirà esperienze su vari mestieri e lavori che vedranno coinvolti adulti in qualità di esperti artigiani e ragazzi insieme.

Domenica poi i festeggiamenti continuano nella Zona Sud/Vecchiazzano con il Carneval Park e con la passeggiata in maschera a Villagrappa.