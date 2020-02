Il Carnevale arriva nei quartieri: spazio a carri mascherati, musica e merende

Il Carnevale arriva nei quartieri forlivesi: sabato 22 febbraio è in programma una grande festa nella zona ovest/Romiti, mentre il giorno dopo, domenica 23, sono previsti ben due eventi: il Carnevale Park nella zona sud/Vecchiazzano e il Carnevale a Villagrappa.

Sabato 22 febbraio nella zona ovest/Romiti arrivano la sfilata di carri mascherati, musica, animazione e merenda.

Partenza ore 14.00 dall'Anfiteatro Bertozzi (Cava), con arrivo nel Piazzale del Palazzetto dei Romiti. In caso di maltempo l'evento non sarà effettuato.

Domenica 23 febbraio nella Zona Sud/Vecchiazzano prende vita il Carneval Park. Sfilata con partenza alle 14.30 da via Castel Latino/Ufficio postale - Vecchiazzano. Una giornata di allegria con musica dal vivo con Sofia e Ale, balli e spettacoli circensi con il Raggio di Sole. Fanno da cornice le rievocazioni storiche con gli sbandieratori Musici e Uomini d’Arme di Terra del Sole e il Drago oscuro. Ricchi premi e merenda per tutti.

In caso di maltempo: domenica 1 marzo.

Sempre domenica il Carnevale arriva a Villagrappa: in programma una passeggiata in maschera, con coriandoli e scherzi per tutte le età. In caso di maltempo la festa si svolgerà al chiuso, presso il Circolo ENDAS.