Caronte experience: tour sulle acque di Ridracoli

Un tour esclusivo sulle acque smeraldine del lago per scoprire la Ridracoli che non ti aspetti. Avrai una guida a disposizione per un gruppo che può essere composto al massimo da 8 persone.



Durata del viaggio 3 ore.

Costo 25€ a partecipante

Consigliata la prenotazione allo 0543 917912



Caronte è un piccolo battello ecologico, completamente elettrico, che trasporta gli escursionisti e i bikers con le proprie MTB o e-bike fino agli angoli più nascosti del lago come il Comignolo per la maestosa Foresta della Lama o la Seghettina.

È possibile farsi trasportare sul lago con la propria bici e richiedere anche il recupero per il ritorno o riservare la barca per mezza giornata e giornata intera per servizi fotografici o semplici escursioni romantiche.