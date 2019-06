IncontrArti: a Casa Artusi con la musica del trio Joli e le opere degli artisti

Ultimo appuntamento con la rassegna IncontrARTI al Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli. Giovedì 13 giugno aperitivo nella corte con doppia performance di musica e pittura. dalle 19.30 concerto del trio acustico JoLi' & Co. e opere degli artisti Marcello Di Camillo , Barbara Spazzoli, Grota, SimoneDavid e Vanni Perpignani.

Una serata conclusiva che delizierà l'intelletto e il palato combinando le performance live con le proposte enogastronomiche del Ristorante Casa Artusi, dalla selezione di vini di qualità alle squisite bontà proposte in abbinamento.

Il trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra) propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.