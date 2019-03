"Sulle donne musulmane. Scritti di Mohamed al-Ghazali": il libro arriva a Casa Saffi

Sabato, alle 17, nella sala di Dioniso, a Casa Saffi (via Albicini 25) sarà presentato il libro "Sulle donne musulmane. Scritti di Mohamed al-Ghazali", alla presenza della curatrice, Marisa Iannucci. L'opera raccoglie scritti provenienti dai suoi discorsi pubblici, da articoli apparsi sulla stampa araba e da sermoni riguardanti le donne nelle fonti dell’Islam, nella letteratura e nella storia, nello stile è informale e diretto tipico di Al-Ghazālī, che nel suo lavoro di educatore impegnato nella riforma della società egiziana si rivolgeva prima di tutto alla gente comune. Questi testi consentono un approfondimento sulle tematiche di genere nell'Islam, fuori dagli stereotipi e dai luoghi comuni. Alla fine della presentazione, vi sarà un momento conviviale in cui verrà servito the alla menta, offerta dall'associazione donne marocchine Tamkin. Introduce Lodovico Zanetti, presidente della sezione Anpi Forlì. L'incontro gode del patrocinio dell'assessorato alla cultuta e pari opportunità del comune di Forlì.:

Mohammed al-Ghazālī as-Saqqa (1917-1996) è stato un teologo sunnita formatosi all’Università di Al-Azhar, al Cairo. Tuttora considerato una delle voci più autorevoli del mondo islamico novecentesco, ha scritto diversi libri di giurisprudenza e teologia sulla questione di genere. Il suo impegno per i diritti delle donne e contro il sessismo diffuso nelle società musulmane è stato costante nelle sue attività accademiche e di predicazione. Marisa Iannucci (1971) è studiosa dell'Islam, ricercatrice e attivista per i diritti umani. È presidente dell’associazione Life Onlus e coordinatrice del gruppo di ricerca Insān. Collabora a riviste di scienze politiche e sociali, ha scritto documentari sociali (MGF, 2016; Sfiorarsi, 2018) e ha pubblicato contributi in volumi collettivi, tra cui Femminismi musulmani (Fernandel, 2014) e Dall’Islam in Europa all’Islam europeo (Carocci, 2018). È autrice di Gender Jihād. Storia, testi e interpretazioni nei femminismi mulsulmani (Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2013). Per Giorgio Pozzi Editore ha già pubblicato Contro l’Isis. Le fātwa delle autorità religiose musulmane contro il califfato di Al-Baghdādī (2016) e La ragione islamica. Rinnovamento e riforma del pensiero politico islamico a partire dall’opera di Mohammed ʿĀbid al-Jābrī (2017).