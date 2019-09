Eccellenze del territorio e percorsi artistici alla Settimana del Buon Vivere

In occasione del decimo anniversario della Settimana del Buon Vivere, Casa Walden partecipa a questa grande manifestazione proponendo due iniziative.

Il primo “incontro” è in programma lunedì 23 dalle 17 alle 18, nello splendido Chiostro del San Domenico con la presentazione del libro/monografia Per Amor di Segno, un racconto per immagini di lavori e progetti in più di 30 anni di attività e incontri creativi.

Casa Walden nasce da un incontro tra Giuseppe Tolo e Cosetta Gardini, due giovani amici uniti dallo stesso percorso di studi artistici, che vogliono fare di questo studio una professione e fondano Casa Walden, decidendo di lavorare a Forlì.

Nell’arco della loro attività hanno avuto modo di fare molti incontri e di costruire una comunità e un modo di raccontare e comunicare i valori e le bellezze di questo territorio.

Lunedì 23 sarà l’occasione per raccontare, seppur in minima parte, questi incontri organizzando, a tal proposito, una tavola rotonda con 5 clienti di Casa Walden che sono, ognuno per il loro settore o professione, 5 protagonisti del buon vivere e del vivere bene del nostro territorio, rappresentando in pieno, insieme a Casa Walden, i valori del Festival del Buon Vivere: valorizzazione del territorio come eccellenze culturali, artistiche, gastronomiche e turistiche, come sostenibilità ambientale ed economia etica, come corretti e sani stili di vita e infine come condivisione, relazioni e solidarietà.

I 5 protagonisti che intervengono insieme a Cosetta e Giuseppe sono Alessandro Argnani del Teatro delle Albe, Marco Conti della Coop. Sociale Paolo Babini onlus, Gabriele Locatelli di Slow Food, Ruggero Sintoni di Accademia Perduta/Romagna Teatri e Sara Vespignani di Corte San Ruffillo.

Martedì 24 dalle 16,30 alle 18,30 Casa Walden si sposta direttamente nell’Arena del Buon Vivere, nello spazio dedicato ai bambini in Barcaccia e a loro dedica il pomeriggio, con il racconto della storia vera dell’incontro di Cosetta e Giuseppe e l’inizio della loro avventura creativa e lavorativa. Racconto scritto in chiave di favola fantastica e letto ai bambini presenti, i quali a seguire parteciperanno a un laboratorio di calligrafia condotto dall’esperta Cosetta Gardini. Ai bambini sarà dato un originale kit del bravo calligrafo con schede e fogli per cimentarsi nell’arte della bella scrittura! Possono partecipare al laboratorio bambini di tutte le età, ma l’invito è aperto anche ai grandi che, divertendosi, potranno riscoprire il piacere di scrivere.

Per finire, ai bambini è offerta una merenda.