"Casanova Grand Ball", festa di carnevale storico a palazzo Ordelaffi

Ospitato nella splendida sala dell’Aurora di Palazzo Ordelaffi-Albicini, un ambiente raffinato, fastoso e, al tempo stesso, pieno di fascino, un evento per entrare nel vivo del Carnevale.

L'edificio fu inizialmente proprietà degli Ordelaffi, potente famiglia di Forlì, fino ai primi decenni del ‘400, fu poi acquistato dalla famiglia Albicini.

Nel Palazzo si possono ammirare diversi quadri appartenenti alla collezione privata della nobile famiglia; questa collezione comprende prestigiose opere ascrivibili principalmente a pittori del '600, quali Cignani, Stern, Andreini…

Un’occasione per coniugare stravaganti maschere e costumi alla secolare tradizione del Carnevale.

Il nome dell’evento, “Casanova Grand Ball, the Pleasure Without sin” evoca fin da subito l’atmosfera della festa… Stravaganza sarà la parola chiave di una serata coinvolgente. La serata sarà animata da performances di artisti.

All'arrivo dei partecipanti sarà servito un aperitivo; la cena placé di cinque portate (vino incluso), servita nella sala degli Specchi. Durante la cena di gala le candele illumineranno la sala e la musica classica porterà d’incanto gli ospiti indietro nel tempo. Per partecipare a "Casanova Grand Ball, the Pleasure Without sin” - Ballo in maschera a Palazzo Ordelaffi-Albicini è richiesto il costume di Carnevale storico.



Di seguito il programma dettagliato:

CENA €50,00 cpmprensiva di:

COCKTAIL DI BENVENUTO

- Valdobbiadene Prosecco Superiore Marca Oro, gustato con arancini di riso, olive ascolane, tramezzini, fagotti di piadina, …

ANTIPASTO

- Cuore di carciofo con pecorino di pienza, bruciatini di culatello e vellutata di patate;

PRIMO

- Tortelli al radicchio con pistacchio e speck;

- Crespelle con burrata e profumo di basilico;

SECONDO

- Petto d’anatra agli agrumi con mille foglie di patate;

VINO

- Le Grillaie Sangiovese Superiore Riserva 13,5% rosso, fermo, secco (3 bottiglie per un tavolo di nove persone)

DESSERT

- Semifreddo con crema Chantilly al pistacchio;

GUARDAROBA

SHOW



TAVOLO + SHOW + GUARDAROBA (tavolo per quattro persone) il costo del tavolo è di €80,00 dalle ore 23:30 con una bottiglia di Berlucchi Cuvée Imperiale Franciacorta.



AFTER DINNER €20,00 (drink + show + guardaroba) dalle ore 23:30



Dj set Pyton