Casting in città: si cercano due attrici protagoniste per realizzare un cortometraggio

Entra nel vivo anche la programmazione della prima residenza artistica del 16° Sedicicorto International Film Festival di Forlì.

Da lunedì 7 ottobre fino a domenica 13 ottobre, infatti, 4 giovani cineaste under30 si incontrano a Forlì per realizzare, con il supporto delle tutor del progetto, Emanuela Ponzano e Alice Rotiroti, per affrontare insieme il delicato tema del ruolo delle donne nel mondo del cinema. Lo faranno facendo frutto della loro arte e professionalità, fino a realizzare, proprio in città e durante le giornate del festival, un cortometraggio della durata non superiore a 5 minuti.

Forlì, quindi, ospita un vero e proprio set cinematografico. Mentre le partecipanti sono già all'opera per la stesura della sceneggiatura iniziale e gli organizzatori di Woman In Set hanno iniziato la ricerca delle location migliori in cui realizzare il cortometraggio, Sedicicorto chiama a raccolta attrici locali che vogliano partecipare all'iniziativa.

Si stanno, infatti cercando due figure, che diverranno le attrici protagoniste del corto realizzato. Queste le caratteristiche richercate:

Età indicativa: 25 anni

Competenze (anche non professionali) nel ballo - Le due protagoniste sono infatti delle ballerine;

Conoscenza (non obbligatoria) del polacco o altra lingua dell'Europa dell'Est

Tatuaggi.

I cast si svolgono il 7 ottobre, alle ore 18, presso la sede di Sedicicorto International Film Festival Forlì, presso l'EX ATR di via Ugo Bassi, nr. 16.

Per partecipare al cast basta inviare un proprio curriculum professionale, una foto in primo piano e una a figura intera all'indirizzo di posta elettronica post@sedicicorto.it.

Gli organizzatori ricordano che il cortometraggio che verrà realizzato nel corso di questa prima edizione di Woman In Set verrà presentato, in concorso nella sezione CortoInLoco, al Sedicicorto International Film Festival Forlì 2020.