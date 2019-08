Mercatini, musica e spettacoli colorano il borgo con la Fiera di San Rocco

Il 16 agosto si ripresenta la tradizionale Fiera di San Rocco a Castrocaro.

Anticamente dedicata alla vendita scambio di bestiame, la Fiera è stata rivisitata in chiave ludica in epoca moderna, grazie alle bancarelle che colorano il cuore cittadino: dalle 8:00 per tutta la giornata viale Marconi ospita il mercatino del riuso e dell'artigianato, mentre l'area mercatale viene dedicata al grande mercato ambulante.

La Fiera di San Rocco porta aria di festa nel centro storico con la musica dal vivo e lo stand gastronomico aperto a pranzo e a cena dove gustare le specialitá romagnole.